В Новосибирске губернатор Травников рассказал о подписанных соглашениях на ПМЭФ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о подписанных соглашениях на ПМЭФ.

В Telegram-канале губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о соглашениях, которые были подписаны на ПМЭФ-2024 в Санкт-Петербурге.

По его словам, было подписано соглашение с МГТУ «СТАНКИН», благодаря которому в регионе построят завод грузового автотранспорта. Следующим подписанием стало строительство завода, который будет производить более чем сотни видов тротуарной плитки, бордюрного камня и ландшафтных элементов.

Также губернатор подписал соглашение о сотрудничестве с Херсонской областью.

Напомним, что губернатор Травников объяснил причину повышенного контроля ремонта дорог в Новосибирске