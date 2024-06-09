В Новосибирске губернатор Травников рассказал о подписанных соглашениях на ПМЭФ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о подписанных соглашениях на ПМЭФ.
В Telegram-канале губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о соглашениях, которые были подписаны на ПМЭФ-2024 в Санкт-Петербурге.
По его словам, было подписано соглашение с МГТУ «СТАНКИН», благодаря которому в регионе построят завод грузового автотранспорта. Следующим подписанием стало строительство завода, который будет производить более чем сотни видов тротуарной плитки, бордюрного камня и ландшафтных элементов.
Также губернатор подписал соглашение о сотрудничестве с Херсонской областью.
Напомним, что губернатор Травников объяснил причину повышенного контроля ремонта дорог в Новосибирске