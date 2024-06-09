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общество

В Новосибирске на левом берегу загорелся двухэтажный барак

Фото: Сиб.фм

Около Телецентра произошло возгорание двухэтажного не жилого дома. Информация об этом появилась в telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

По информации ведомства на улице Римского-Корсакова загорелся не эксплуатируемый дом. Общая площадь пожара 150 кв.метров.

Жители ближайших районов города жалуются на запах гари и чёрный дым, который виден невооруженным глазом. Информации о погибших или пострадавших пока е поступало, огнеборцы продолжат борьбу с пламенем.

Ранее Сиб.фм писал о том, что мигранты с детьми начали массово захватывать расселенные бараки в Новосибирске.

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Роман Чугаев
Журналист

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