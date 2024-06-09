сегодня
09 июня, 14:33
пробки
3/10
погода
+19.3°C
курсы валют
usd 88.76 | eur 96.69
сегодня
09 июня, 14:33
пробки
3/10
погода
+19.3°C
курсы валют
usd 88.76 | eur 96.69
сегодня 11:37
общество

В Новосибирске нейрохирурги НИИТО удалили пациентке 10-летнюю опухоль мозга

Фото: Сиб.фм

Нейрохирурги НИИТО удалили пациентке 10-летнюю опухоль мозга.

В Новосибирске нейрохирурги удалили 44-летней пациентке опухоль мозга, у которой были размеры 8×8×3 сантиметра.

По словам врач-нейрохирурга, кандидата медицинских наук Сергея Мишинова, операция проходила около 9 часов.

“Основная сложность заключалась в удалении костного гиперостозного компонента, достаточно большой массы, что потребовало применения большого количества разного инструментария и техник. После удаления костных компонентов мы удалили саму опухоль”, — добавил он.

Уточняется, что сейчас пациентка чувствует себя намного лучше.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирские врачи создали тренажер виртуальной реальности для помощи детям с СДВГ

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в