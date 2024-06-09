В Новосибирске нейрохирурги НИИТО удалили пациентке 10-летнюю опухоль мозга

Нейрохирурги НИИТО удалили пациентке 10-летнюю опухоль мозга.

В Новосибирске нейрохирурги удалили 44-летней пациентке опухоль мозга, у которой были размеры 8×8×3 сантиметра.

По словам врач-нейрохирурга, кандидата медицинских наук Сергея Мишинова, операция проходила около 9 часов.

“Основная сложность заключалась в удалении костного гиперостозного компонента, достаточно большой массы, что потребовало применения большого количества разного инструментария и техник. После удаления костных компонентов мы удалили саму опухоль”, — добавил он.

Уточняется, что сейчас пациентка чувствует себя намного лучше.

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