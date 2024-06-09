В Новосибирске супруги нашли бутылку с запиской от 6-летней девочки

На берегу оби супруги Оксана и Владимир Трегуб нашли странную записку от 6-летней девочки. Как сообщает издание VN.ru ребёнок всего лишь хотел узнать, как дела у пиратов.

«Здравствуйте. Как у вас дела? У меня хорошо дела. Меня зовут Соня, мне 6 лет. Здравствуйте, пираты. Как у вас день прошел? Мне скоро 7 лет. Скорее прочитайте. Жду ответ», – пишет маленькая Соня.

Супруги живут недалеко от Обского моря и каждое утро во время утренней прогулки с собакой стараются прибраться на берегу. Чтобы поддержать девочку, пара написала ответ:

«Дорогая Соня, у нас все хорошо! Спасибо, что спросила. Скорее всего, сейчас тебе уже семь или больше семи и вскоре ты станешь совсем взрослой, и тоже сможешь войти в команду пиратов. К сожалению, у пиратов плохая репутация и нужно сказать, что часть мифов о них – неправда», – написали Оксана и Владимир.

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