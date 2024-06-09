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общество

В Новосибирске водителя троллейбуса насмерть прижало другим троллейбусом на остановке «Ленинградская»

Фото: ГИБДД Новосибирска

Трагедия произошла утром 9 июня, 33-летинй водитель троллейбуса совершил наезд на коллегу, кода тот осуществлял соединение штанги с проводами воздушной контактной сети. 56-летний мужчина скончался на месте. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

9 июня примерно в 9:40 на «Улице Ленинградской» в Октябрьском районе произошла смертельная авария. В результате которой погиб водитель троллейбуса.

33-летний водитель не успел вовремя затормозить и насмерть придавил 56-летенего шофёра.

«В результате ДТП водитель троллейбуса, мужчина 1968 года рождения, получил травмы, несовместимые с жизнью», – сообщает Госавтоинспекция Новосибирска.

Все обстоятельства смертельной аварии сейчас расследуют работники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

Ранее Сиб.фм писал о том, как пассажирский автобус из Новосибирска попал в смертельное ДТП.

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Роман Чугаев
Журналист

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