В Новосибирской области цены на мясо и колбасу бьют рекорды

Значительно поднялись цены на мясо и колбасу в Новосибирской области.

По статистике Новосибирскстата от 3 июня 2024 года, в Новосибирской области сильно поднялись цены на мясные изделия и само мясо.

Так, например, цена на баранину за год выросла на 95 рублей, достигнув отметки в 625,45 рублей за килограмм. А цена за говядину в январе была 522 рубля, однако сейчас цена составляет 558,43 рубля.

Цена на курицу за месяц увеличилась на 5 рублей и составляет сейчас 231,67 рубля за килограмм.

Скачок цен заметили и на сосиски с сардельками — средняя цена колбасных продуктов составила 475,25 рублей.

Напомним, что в Новосибирской области грибники за раз собрали 30 литров маслят