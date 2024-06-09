Водитель автобуса в Новосибирске зажал дверью ногу девочке-подростку

Рядовая поездка на автобусе закончилась для 13-летней школьницы больничной койкой. Всё дело в том, что водитель общественного транспорта, закрыл дверь до того, как ребёнок успел войти в автобус. Сообщает Госавтоинспекция.

9 июня на жилмассиве «Троллейный», расположенном в Ленинском районе города произошло ЧП. Водитель автобуса марки «НКФАЗ», 1964 года рождения, закрыл дверь раньше, чем ребёнок вошёл в автобус. В результате этого, двери зажали девочке ногу.

Девочку увезли в больницу. Работники ГАИ, начали проверку.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске первоклассницу высадили из автобуса во время шторма.