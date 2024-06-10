Беременная сибирячка не нашла на набережной в Новосибирске бесплатный туалет

Девушке пришлось заплатить три раза по пятьдесят рублей. Она недовольна.

Жительница Новосибирска поделилась в соцсетях сообщением о том, что ей не удалось воспользоваться бесплатной уборной на Набережной... Из общественных туалетов — только платные. Каждый поход в туалет обходится в 50 рублей, прогулка не ограничивается одним походом, минимум три раза. Соответственно — это минимум 150 рублей.

Сибирячка отметила, что в 2023 году появилась информация, что туалеты в некоторых местах бесплатны, но остаются платными, а с 2024 года во всех парках уборные будут бесплатными.

«Так вот, сегодня, гуляя с семьёй на набережной, я столкнулась с очень неприятной ситуацией, так как туалет в парке стоил 50 рублей. Гуляли там около 5–7 часов, я беременная посетила его 3 раза (150 рублей), — заявила в посте сибирячка.

Стоит отметить, что на Михайловской набережной есть как платный так и бесплатный туалет. Бесплатный находится в конце набережной (недалеко от музея города Новосибирска).

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