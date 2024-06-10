Дождь и жару обещают в Новосибирске 12 июня на День России

Стало известно, какая погода ожидается 12 июня на День России-2024 в Новосибирской области.

В Новосибирске в государственный праздник День России ожидается дождливая, но теплая погода.

Как сообщают синоптики сервиса “Яндекс Погоды”, 12 июня весь день будет небольшой дождь, однако температура воздуха порадует +25 градусами жары. Вечером станет чуть прохладнее – до +18 градусов.

На сайте gismeteo специалисты указали, что жаркая температура наступит только после обеда — ожидается до +21 градуса максимум. И также весь день прольют дожди.

Напомним, что стало известно, как новосибирцы отдыхают на День России-2024