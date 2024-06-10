Стало известно, как новосибирцы отдыхают на День России-2024

Про выходные и рабочие дни до и после Дня России рассказали в Новосибирске.

Ежегодно 12 июня отмечается государственный праздник Российской Федерации День России. В этом году торжество выпало на середину рабочей недели — на среду.

Соответственно, предпраздничный день, вторник, 11 июня, будет сокращенным рабочим днем, а 12 июня, День России, уже является выходным и предоставляет гражданам страны возможность отметить важную дату, которая символизирует обновление российского государства.

И в четверг, 13 июня, все возвращаются в привычный рабочий режим.

История празднования Дня России

День России — это государственный праздник, установленный в честь принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации в 1990 году.

12 июня 1990 года Первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР — этот документ провозгласил верховенство Конституции РСФСР и её законов на всей территории РСФСР.

День России является официальным выходным днём, предоставляя гражданам возможность отдохнуть и принять участие в различных праздничных мероприятиях.

Напомним, что певица Ольга Бузова выступит в День России в Новосибирске