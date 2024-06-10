На новосибирских дачах заметили нашествие мифических существ с Алтая

Садоводы из Новосибирска пожаловались на божьих коровок.

Как пишет портал VN.ru со ссылкой на биолога Алексея Яновского, в этом месяце садоводы жалуются на божьих коровок, которые появились в большом количестве.

“Виды называются по числу пятен на надкрыльях и переднеспинке. Еще встречаются божьи коровки под названием «Арлекин». У них пятна желтые или красные, а фон черный. Арлекины заметно крупнее”, — рассказал биолог.

Однако, по словам многих специалистов, божьи коровки особенно полезны для борьбы с тлей.

Как сообщила председатель Новосибирского городского центра садоводства "Дачная академия", профессор НГАУ Галина Титова, в саду помимо обычных божьих коровок были замечены и странные существа.

“В саду много божьих коровок и каких-то страшных насекомых, которые быстро передвигаются по кустам и деревьям. Кто их не знает, обязательно подумает, что это вредители. А это — личинки божьей коровки. Вместе со своими родителями они очень быстро очищают сад от тли”, — поделилась Галина Титова.

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