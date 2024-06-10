Начальником департамента связи мэрии Новосибирска стал Максим Русин

Максим Русин назначен начальником департамента связи и информатизации мэрии Новосибирска.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев назначил Максима Русина начальником департамента связи и информатизации мэрии города Новосибирска.

Ранее эту должность занимал Александр Горнштейн.

Известно, что Русин родился в 1988 году в Иркутской области. В 2010 году он окончил ФГОУ ВПО «Сибирская академия государственной службы» по специальности «Государственное и муниципальное управление». Есть два высших образования.

Имеет опыт работы в государственных структурах.

Первым рабочим днем Максима Русина станет 10 июня.

Напомним, что житель Новосибирска выиграл 30 млн руб в лотерею и улетел на Мальдивы.