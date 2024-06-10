Недалеко от Новосибирска люди заметили пасущегося верблюда

На Гусинобродском шоссе, в 15 километрах от города, автомобилисты заметили верблюда, пасущегося у дороги.

Это экзотическое для Сибири животное привлекло внимание новосибирцев сегодня на выезде из города. Ролик с верблюдом питающимся после дождя сибирской травой, был опубликован подписчиками телеграм-канала АСТ-54.

В комментариях подписчики пошутили, что «наши дороги не для слабонервных».

Более осведомленный пользователь уточнил, что верблюда привели на детский праздник в одном из сел поблизости.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирцев 11 июня ожидает сильная магнитная буря.