Новосибирцев 11 июня ожидает сильная магнитная буря

В Новосибирске 11 июня 2024 года ожидается магнитная буря. Информация об этом появилась на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По данным портала, геомагнитный удар достигнет пяти баллов и приблизится к уровню G1. Пик явления прогнозируется на 00:00 и продлится до 09:00, после чего к 12:00 ожидается спад и нормализация состояния магнитосферы.

Такая магнитная буря может вызвать у метеозависимых людей головные боли, головокружение, слабость, тошноту, ломоту в суставах и проблемы со сном. 11 июня 2024 года рекомендуется избегать значительных физических нагрузок и проводить меньше времени на работе. Специалисты советуют вести здоровый образ жизни для сохранения хорошего самочувствия.

В период магнитной бури рекомендуется пить больше воды, избегать употребления алкоголя и соленой пищи. Рекомендуется отказаться от тяжелой жирной еды и включить в рацион больше фруктов, а также избегать стрессовых ситуаций.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области от укусов клещей пострадало более 3 тысяч детей.