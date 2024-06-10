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наука

Новосибирские ученые создают высокочастотные импульсные лазеры

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Они будут использоваться для инфракрасного диапазона.

В Новосибирском государственном университете готовятся к созданию высокоэнергоэффективных узкополосных высокочастотных импульсных лазеров для использования в инфракрасном диапазоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.

Проект поддерживается грантом Российского научного фонда. Ученые планируют продолжить исследования до 2027 года.

Создание таких лазеров нацелено на практическое применение в методах спектроскопии.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирские ученые разрабатывают биосенсор для выявления болезней крови.

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Игорь Кириченко
Журналист

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