Новосибирский блогер Дава не смог выиграть 1 млн юаней в шоу на ТНТ

На ТНТ выходит шоу «Сокровища императора», где известные участники соревнуются за 14 миллионов рублей.

Недавно вышел финальный эпизод шоу «Сокровища императора», в котором принимал участие новосибирец Дава (Давид Манукян) и его брат.

Они встретились в финале с командами Марии Миногаровой и Парура Хачатурова и Евгении Ершовой и Елены Путылиной.

По неизвестной причине Манукян решил не брать такси. Из-за этого новосибирцы уступили первенство двум другим командам. Именно они прошли в финальное испытание, где нужно было собрать пазл в виде китайского дракона.

Победу одержали блогер Миногарова и Хачатуров. Они получили 1 миллион юаней.

Напомним, что недавно Дава побывал в Новосибирске.