Новосибирский министр сельского хозяйства ушел в отставку по состоянию здоровья

Обязанности министра исполняет Андрей Шинделов с 10 июня.

Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко 10 июня официально ушёл в отставку. Об этом «Сиб.ФМ» сообщили в пресс-службе министерства.

Последним рабочим днем для Евгения Лещенко стала минувшая пятница, 7 июня. Сейчас его пост занимает Андрей Шинделов (на фото).

Напомним, что Евгений Лещенко родился и вырос в Маслянинском районе, за плечами диплом по специальности «Агрономия» от Новосибирского сельскохозяйственного института, министерство сельского хозяйства возглавил шесть лет назад (в 2018-ом году).

Андрей Шинделов является доцентом при НГАУ, стаж работы, в том числе педагогический, 29 лет. В министерстве сельского хозяйства трудится не первый год.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске из мэрии уволился начальник IT-департамента Александр Горнштейн.