Новосибирский областной суд оставил под домашним арестом Олега Сидоренко

Директор коммерческой компании Сидоренко совместно с неустановленными лицами осуществили хищение бюджетных денежных средств.

Новосибирский областной суд рассмотрел апелляционное представление прокурора на постановление Центрального районного суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Олега Сидоренко, обвиняемого в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Сидоренко и неустановленные лица причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на установку автоматического пункта весового и габаритного контроля транспортных средств на 104 км автотрассы Р-256 в Черепановском районе Новосибирской области. По данным следствия, директор коммерческой компании Сидоренко совместно с неустановленными лицами осуществили хищение бюджетных средств, выделенных в рамках госпрограммы на развитие автомобильных дорог в Новосибирской области, заключив два контракта на сумму 6 149 000 рублей каждый. Это причинило ущерб Новосибирской области в особо крупном размере.

Постановлением Центрального районного суда Сидоренко избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 6 июля 2024 года. Прокурор в апелляционном представлении просил отменить это постановление и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Новосибирский областной суд, заслушав доводы сторон, оставил постановление суда первой инстанции без изменений, удовлетворив апелляционное представление прокурора частично.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском администрацию сельсовета оштрафовали за игнорирование обращения жителя.