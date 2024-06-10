О чрезвычайных ситуациях предупредило МЧС по Новосибирской области

В связи с погодными условиями МЧС России по Новосибирской области объявило экстренное предупреждение.

В Новосибирской области 11 июня ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и усиление ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в ФГБУ «Западно — Сибирское УГМС».

В связи с погодными условиями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций.

Специалисты предупреждают жителей региона обращать внимание на слабо закрепленные конструкции, а также не ходить и не парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями.

Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону «112», в единую дежурно-диспетчерскую службу мэрии по телефону 051 или в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру: 218-22-32. Телефон доверия МЧС 23-99-999.

Ранее Сиб.фм писал, что дождь и жару обещают в Новосибирске 12 июня на День России