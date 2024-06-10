Об инновациях в ИТ-отрасли расскажут участники «Сибирь.ПРО» в номинации «Ростелекома» «Цифровая Сибирь»

Продолжается прием журналистских работ в номинацию «Ростелекома» «Цифровая Сибирь» конкурса «Сибирь.ПРО». Лучшие творческие материалы об инновациях, ИТ-разработках и технологическом развитии региона жюри определит уже в августе.

В эпоху стремительного развития технологий Россия активно внедряет инновации в различные сферы жизнедеятельности, стремясь стать одним из лидеров в области цифровой экономики. Необходимость таких процессов подчеркнул Президент Российской Федерации Владимир Путин в Послании к Федеральному Собранию, отметив:

«В современных условиях повышение эффективности всех сфер производительности труда неразрывно связано с цифровизацией, с использованием технологий искусственного интеллекта. Такие решения дают возможность создавать цифровые платформы, которые позволяют оптимально выстроить взаимодействие граждан, бизнеса и государства между собой».

В регионах Сибирского федерального округа повышению эффективности взаимодействия предпринимателей из ИТ-сектора и органов власти уделяется особое внимание. В том числе проводятся обучающие семинары для предпринимателей, вручаются гранты на разработки новых программных решений, внедряются другие механизмы господдержки цифровой трансформации региона.

В номинации «Цифровая Сибирь» могут участвовать материалы о развитии телеком-отрасли на территории Сибири, о ключевых трендах в ИТ-индустрии, об организации доступа к высокоскоростному интернету и внедрении современных информационно-аналитических сервисов, об устранении цифрового неравенства между жителями городов и сельским населением, а также о кибербезопасности.

«Для нас участие в ключевом медиасобытии Сибири — ценная возможность поддерживать интерес журналистского сообщества к важным и близким “Ростелекому” темам — развитию ИТ-технологий, цифровизации региона, устранению цифрового неравенства», — подчеркнул вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. На протяжении многих лет компания выступает генеральным партнером Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО».

Напомним, в этом году для участия в конкурсе принимаются работы, которые вышли в печатных, электронных или интернет-СМИ в период с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года. Подробнее ознакомиться с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.

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