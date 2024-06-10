Оголодавшая лиса выскочила из леса к проезжающим мимо сибирякам в Новосибирске

Зверь всячески старался завести контакт с человеком, который ему встретился на пути.

Житель Новосибирска поделился в паблике «Бугринский Комитет» инцидентом, который произошел с ним накануне. Сибиряк отправился утром по своим делам, и в начале улице Тульской встретился с необычным зверем... диким лисом.

Мужчина отметил, что лис выглядел так будто нуждается в помощи, во всяком случае от полноценного завтрака не отказался бы точно. Выглядел оголодавшим, худым, ему явно необходимо набрать несколько дополнительных килограммов, чтобы выглядеть более здоровым.

Мужчина отметил, что лис пытался завести знакомство не только с ним, но также с его котиком.

Пользователей сети такое знакомство напугало. Они считают, что оголодавшая лиса может быть опасна для человека, нужно держатся от нее подальше. Кто-то подчеркнул, что в лесу необходимо сделать кормушки для лис и оставлять им еду время от времени.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области утонул 17-летний подросток. Трагедия произошла в Ордынском районе.