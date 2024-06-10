Отставание в строительстве синхротрона СКИФ в Новосибирске может стать проблемой

Отставание от графика при строительстве синхротрона «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) может оказаться проблемой.

Вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова на пресс-конференции отметила, что хотя работа идет по плану, график является очень жестким. Отставание от него становится критичным. Планируется начать монтаж накопительного кольца с 1 ноября.

Прокуратура региона сообщила, что готовность объекта составляет более 40%, а срок сдачи ожидается в конце 2024 года. За прошлый год на реализацию проекта СКИФ израсходовано более 17 млрд рублей, половина которых направлена на производство оборудования. Оборудование завозится, а его производством занимается завод при Институте ядерной физики СО РАН.

В текущем году на СКИФ направлено около 14 млрд рублей финансирования, включая строительные работы и оборудование.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирские ученые создают высокочастотные импульсные лазеры.