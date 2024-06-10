Парень из Новосибирска выиграл чемпионат мира по тайскому боксу

Новосибирец Овсеп Асланян впервые выиграл чемпионат мира по тайскому боксу.

Ранее 23-летний мастер единоборств трижды становился на этом турнире вторым и однажды третьим. С шестой попытки спортсмен завоевал золото.

Овсеп Асланян завоевал золотую медаль на чемпионате мира по муайтай в Греции. В весовой категории до 51 кг он победил представителя Таиланда. В соревнованиях участвовали 560 спортсменов из 93 стран. Еще один новосибирец, Савелий Дорогавцев, стал победителем первенства мира среди молодежи в весе до 67 кг.

Сборная России завоевала на чемпионате в Патрах 32 награды, из которых 14 — золотые.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ХК «Сибирь» отсудил 10 тыс рублей у бизнесмена из-за продажи наклеек на OZON.