Полиция проверяет новосибирца, помочившегося на священном месте на Алтае

Кату-Ярык, где произошел инцидент, считается священным местом. Местные жители гневно пишут: «Карма настигнет».

В сети активно обсуждают поступок новосибирца, который справил нужду на священном месте на Алтае. Видео разлетелось в мессенджерах, в кадр попал молодой человек и еще две девушки. Одна девушка оказалась в роли оператора, другая стояла в центре горы, а у самого обрыва спиной — молодой человек. Сибиряк, как оказалось, справлял нужду. Зрителям данные кадры не пришлись по вкусу. Кроме того Кату-Ярык считается священным местом у коренных жителей и поступок «писающего мальчика» вызвал гнев у местных жителей.

Однако нашлись и те, кто задался риторическим вопросом: «Ребята, я все понимаю. Но все же? А где туалет на Алтае? Ведь там повсюду священные места». Этот вопрос остался без ответа.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области утонул 17-летний подросток. Трагедия произошла в Ордынском районе.