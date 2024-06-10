Следком проверяет угрозы в адрес полицейского из Новосибирской области

Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту угрозы убийством в отношении сотрудника Госавтоинспекции Новосибирской области Александра Гусева и его семьи.

Информационный центр СК РФ сообщил, что в медиа обсуждают противоправные действия в отношении сотрудника ГИБДД и поступают угрозы в его адрес в социальных сетях, а также сообщается о давлении на него со стороны руководства с требованием уволиться.

В мае 2021 года Гусев нечаянно выстрелил в 19-летнего уроженца Азербайджана при попытке задержания. Уголовное дело в отношении него было прекращено в мае 2022 года. Однако угрозы в адрес сотрудника продолжают поступать. Следственный комитет намерен проверить данную ситуацию и доложить о результатах проверки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске участились случаи воровства цветов с клумб.