В Новосибирске участились случаи воровства цветов с клумб

В Новосибирске участились случаи воровства кустов и цветов с клумб с наступлением дачного сезона.

Воры выкапывают растения, высаженные на придомовых территориях и в парках, чаще всего ночью. Об этом пишет VN.ru.

Сообщения о пропавших саженцах и рассаде регулярно появляются в пабликах и домовых чатах. 7 июня в телеграм-канале «Горский» сообщили, что вандалы вырвали недавно посаженные кусты пузыреплодника. Кто совершил кражу, неизвестно. Местные жители подозревают молодежь, проигнорировавшую женщину-охранника.

Воровством занимаются не только дети, но и взрослые, имеющие дачи. Недавно в Ленинском районе женщина с тележкой украла цветы из вазонов. Представитель управляющей компании сообщил, что нарушительницу не нашли, а ущерб составил менее двух тысяч рублей.

Начальник отдела сопровождения проектов благоустройства и озеленения Новосибирска Светлана Гижицкая рассказала, что растения воруют не только ночью, но и днем. Несколько раз воришек ловили на площади перед цирком.

На частных территориях ущерб может быть значительным. Пару лет назад в Бердске у дачницы пропали редкие сорта цветов и кустарников на сумму более 100 тысяч рублей. Было заведено уголовное дело, но найти воров не удалось.

Ранее Сиб.фм сообщал, что недалеко от Новосибирска люди заметили пасущегося верблюда.