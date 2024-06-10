Стало известно, с кем новосибирская «Сибирь» сыграет первые матчи

Континентальная хоккейная лига опубликовала расписание матчей для новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» в новом сезоне Кубка Гагарина.
Первая серия игр будет выездной, начиная с матча 4 сентября против омского «Авангарда». 6 сентября сибиряки сыграют против «Автомобилиста» в Екатеринбурге. 10 сентября против ЦСКА в Москве.
Первый домашний матч запланирован на 15 сентября против «Авангарда» из Омска.
Полный календарь игр сезона 2024/2025 будет опубликован завтра, 11 июня.
Ранее Сиб.фм сообщал, что гендиректор ХК «Сибирь» Крутохвостов прокомментировал поступок Гатиятулина.