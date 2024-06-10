Танцовщица из Новосибирска отправила чемпионку Мира по боксу домой в шоу «Титаны»

В эфире телеканала ТНТ вышел новый выпуск спортивного шоу «Титаны», где сильнейшие спортсмены России соревнуются за приз в 10 миллионов рублей и звание лучшего.

Одной из ярких участниц стала танцовщица из Новосибирска Вера Бондарева. Несмотря на то, что у девушки внешность не типично «титаническая», она смогла победить в испытании у чемпионки мира по боксу.

Шоу включило необычные испытания, подготовленные искусственным интеллектом. В первом этапе трое участников должны были завладеть мячом до окончания времени, после чего первый победитель покидал арену. Во втором этапе оставшиеся продолжали соревнование. Некоторым спортсменам пришлось соревноваться с противоположным полом. Изначально 27 участников покинули шоу, а 54 продолжили борьбу.

Вера Бондарева справилась с соперницами, включая чемпионку мира по боксу и чемпионку Европы по регби. В первом этапе победу одержала другая участница, но Вера показала силу и уверенность в схватке с чемпионкой по боксу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что всемирно известный скрипач Вадим Репин признался в любви родному Новосибирску.