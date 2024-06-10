В Новосибирске и области проведут репродуктивную диспансеризацию населения

В Новосибирской области запущена репродуктивная диспансеризация.

По планам, осмотрят не менее 136 тысяч жителей в возрасте от 18 до 49 лет, что составляет 11% от населения репродуктивного возраста. Об этом сообщил министр здравоохранения Константин Хальзов.

Новый вид диспансеризации будет сочетаться с общей диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами. С 2024 года она включена в систему обязательного медицинского страхования (ОМС).

Медицинские осмотры направлены на выявление заболеваний, которые могут препятствовать зачатию и рождению ребенка.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске многодетной семье, потерявшей ребенка, вернули льготную ставку аренды.