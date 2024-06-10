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общество

В Новосибирске многодетной семье, потерявшей ребенка, вернули льготную ставку аренды

Фото: Сиб.фм

Депутаты Горсовета Новосибирска внесли изменения в положение о коммерческом найме жилья после случая семьи Хныковых.

Семья Хныковых столкнулась с серьезной проблемой после утраты статуса многодетной семьи из-за смерти одной из их тройняшек в 2021 году. Это привело к резкому увеличению их арендной платы почти до 37 тысяч рублей ежемесячно.

На заседании Горсовета начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев предложил внести поправки в положение о коммерческом найме, учитывая семьи с тремя и более детьми. Предложена минимальная арендная ставка чуть больше 500 рублей в месяц.

Депутаты одобрили эту инициативу единогласно в отношении семьи Хныковых и распространили ее действие с 1 августа 2022 года, чтобы избежать нельготного периода. Семье обещали перерасчет по арендной плате.

В настоящее время в Новосибирске арендуют жилье восемь многодетных семей. Общее количество помещений в коммерческой аренде в городе составляет 198.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирские волонтеры заработали свыше 100 тысяч рублей на благотворительной фотосессии.

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Игорь Кириченко
Журналист

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