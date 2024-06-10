В Новосибирске мигранты захватили аварийные бараки на левом берегу

Приезжие из дальнего зарубежья с семьями самозахватом расселились в аварийных домах.

В социальной сети “ВКонтакте” появилась информация о том, что в аварийных домах по 5-му переулку Римского-Корсакова поселились мигранты с детьми.

По словам одной из жительниц, все проживающие говорят плохо по-русски и не могут объяснить, кто их заселил в эти дома.

“Бараки давно признаны аварийным, под снос их взяла строительная компания и, видимо, вот так решила вопрос жилья для персонала из числа трудовых мигрантов. А персонал решил основательно расквартироваться, по-семейному”, — написала женщина на своей странице.

Она также указала, что опасается за безопасность иностранных граждан, так как сам дом находится в очень плачевном состоянии и разваливается.

По данным портала VN.ru, по данному адресу была проведена проверка, в результате которой правоохранительные органы проверили документы у жителей данных домов и организовали их принудительное выселение в связи с отсутствием прав собственности и проживания в доме.

Напомним, что в Новосибирске мигранты рассказали о вынужденном выселении из общежития после скандала