«Они нас ненавидят»: в Новосибирске мигранты рассказали о вынужденном выселении из общежития после скандала

Корреспондент Сиб.фм выслушала точку зрения жителей улицы 40 лет Октября в Новосибирске о массовом заезде мигрантов в общежитие и узнала, почему они негодуют из-за такого соседства. Удалось побывать и внутри помещения, где живут приезжие.

Скандал на улице 40 лет Октября начался из-за того, что в местное общежитие завезли четыре автобуса, переполненных мигрантами. В прошлые выходные они толпами ходили по поселковому околотку, поэтому и вызвали негатив со стороны местных жителей.

«В субботу их была прямо целая толпа. Они не просто дошли до магазина – и домой. Они прямо гуляли тут, изучали местность. В нашу группу даже скидывали видео, как он тут стоял и пил, – рассказывала Сиб.фм продавец местного магазина Яна.

– В одном месте собрать столько народа – это же нельзя! Сначала мы подумали: ну, ладно, завезите 10-20 человек. Но их-то тут 200 – это же целая армия! При этом они нелестно отзываются о русских, как и мы после того, как они наделали такого в нашей стране!»

Как рассказывают местные жители, мигранты распивали напитки прямо около магазина и на ближайших к нему улочках частного сектора. Продавец Яна стала свидетелем, как группа приезжих обозвала русскую прохожую с сумками проституткой. Теперь мужчины вообще не отпускают своих женщин одних и вечером их встречают с работы.

«Нас местных жителей вообще не устраивает, что их здесь так много! Они вот, 200 человек, тут напьются, подерутся, и что потом смотреть, как они наших будут бить? Мы детей не выпускаем, они у нас сидят возле дома. Дети постарше у нас ещё сидят на площадках, а младших мы не выпускаем», – продолжает Яна.

Еще больше местных жителей разозлил тот факт, что десять русских семей из-за приезда трудовых мигрантов были выселены из общежития геодезистов досрочно, и им никто не вернул оплаченные ранее деньги за проживание.

Работодателем приезжих себя называет мужчина по имени Александр. Он оперативно реагировал на жалобы местных жителей. Так, после того, как дело обрело шумиху, и им заинтересовался даже глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, в общежитии появился забор. Также работодатель заверил, что мигрантов теперь просто не выпускают гулять на улицу.

А что внутри?

Предприниматель Александр заявил, что мигранты не выходят из общежития ради праздного шатания по улицам. Корреспондент Сиб.фм заглянул за высокие ворота, которые были возведены после скандала.

На входе в общежитие, в холе, валяется куча различных вещей – от детских игрушек и до телевизора. Далее, на вахте, сидит женщина и два мигранта, которые сразу заявляют, что просто работают охранниками. Впрочем, разговорить одного из них удалось, они пояснили, что почти 200 человек привезли из Узбекистана.

«Никому мы не мешаем! Они встают в шесть часов, автобус их забирает на объекты. Вечером приезжают, все заходят – и всё! Днём они все на стройках в Академгородке, строят дома, – заявил Сиб.фм охранник Маруф. –

Они – мусульмане, и вообще не пьют! Мало ли что говорят местные жители! Русские ненавидят нас! Как будто к ним понаехали».

Маруф также заявляет, что приехавшие рабочие трудятся без выходных, поэтому им просто некогда будет разгуливать по улицам частного сектора. Работодатель же в лице Александра обещал усилить контроль за приехавшими из Узбекистана.

Ранее стало известно, что 200 мигрантов выгнали из этого общежития после скандала. Местные жители остались довольны таким исходом событий. По их мнению, рабочие должны проживать рядом с объектом, который они строят.