Врио главы Республики Алтай Турчак раскритиковал Минздрав РА за кадровую политику

Андрей Турчак раскритиковал Министерство здравоохранения Республики Алтай за кадровую политику.

Исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак 19 июня 2024 года проинспектировал объекты здравоохранения в Горно-Алтайске и отметил сильный недостаток кадров. Об этом сообщили на портале “Чисто новости”.

Уточняется, что в городе критически не хватает как квалифицированных врачей, так и медицинского персонала в целом.

Так как в Горно-Алтайске есть медицинский колледж, по словам врио главы Республики Алтай Андрея Турчака, нужно мотивировать выпускников для того, чтобы они продолжали свой путь медиков в республиканских учреждениях.

В связи с чем Андрей Турчак отметил, что сейчас как никогда нужно поменять подходы к кадровому вопросу, чтобы улучшить ситуацию.

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