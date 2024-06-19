Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак предложил бойцу СВО работу

Андрей Турчак предложил бойцу специальной военной операции работу.

В своем Telegram-канале врио главы Республики Алтай Александр Турчак сообщил, что кадровый офицер Вооруженных сил РФ из Кош-Агачского района капитан Александр Суразов, который ранее с отличием закончил Новосибирское высшее военное командное училище, стал финалистом президентской программы развития для участников специальной военной операции «Время Героев».

«Встретились с Александром в Москве. Сейчас он заканчивает первый модуль программы. Впереди — ещё три», — написал Александр Турчак.

Он также рассказал, что предложил Александру Суразову работу в команде Республики Алтай, где, по словам Турчака, капитан отлично справится со своими обязанностями.

Капитан Александр Суразов, выступая в Москве, рассказал президенту РФ Владимиру Путину о том, что рано потерял отца и его воспитанием занималась мама, которая делала все возможное, чтобы сын вырос таким же патриотом, как его отец.

По словам Александра, после учебы он ушел служить и, несмотря на множество ранений на СВО, он старался быстро восстановиться, чтобы вновь вернуться на службу.

«Я рвался как можно быстрее восстановиться и встать в строй, чтобы выполнять поставленные задачи», – рассказал капитан.

Он также поблагодарил Владимира Путина за созданную программу «Время Героев», в свою очередь, президент выразил благодарность маме капитана за воспитание.

«Хочу поблагодарить Вашу маму и других мам, которые растят таких сыновей», – заключил президент РФ.

«Время героев»

Программа «Время героев» была запущена 1 марта 2024 года и предназначена для участников и ветеранов специальной военной операции. Об этом объявил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

Программа ориентирована на развитие кадрового потенциала участников СВО, помогая им занять ведущие позиции в различных сферах, таких как управление регионами, предприятиями и крупными проектами.

Ранее Сиб.фм писал, что известно о новом врио главы Республики Алтай Андрее Турчаке