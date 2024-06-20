В Новосибирске отремонтируют 420 многоквартирных домов

В личном канале мэра города в Telegram появилась информация о капитальном ремонте многоквартирных домов в Новосибирске.

В 2024 году этот процесс затронет 420 многоквартирных домов, из которых 114 уже получили обновление. Работы продолжаются на 241 объекте.

Капитальный ремонт включает в себя обновление фасадов, крыш, подвалов, а также инженерных систем и канализации.

Мэр города Максим Кудрявцев отметил, что в ходе ремонта сохраняется исторический облик зданий.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области объем ввода многоквартирных домов упал почти на 37%.