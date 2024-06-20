Депутаты Заксобрания Новосибирской области обсудили проблему дефицита водительских кадров в регионе

Совет по взаимодействию Законодательного Собрания Новосибирской области с представительными органами муниципальных районов и городских округов считает необходимым учить профессии со школьной скамьи.

Сегодня на заседании Совета обсудили проблемы организации обучения водителей общественного транспорта. В докладе председателя Совета депутатов Чулымского района Владимира Клевцова было отмечено, что всего в двух районах – Карасукском и Сузунском – имеется возможность обучать водителей категории С и D. В девяти районах созданы условия для обучения водителей категории С, но нет условий для сдачи экзаменов. В 17 районах водителей-профессионалов не обучают на месте.

Дефицит кадров в сфере пассажирского общественного транспорта остается высоким, констатировал докладчик. По его мнению, необходимо учить школьников старших классов специальностям «водитель» и (или) «тракторист-машинист», организовать подготовку водителей категории С и D на базе межрайонных аграрных колледжей (адаптировать и аккредитовать базы и автодромы, лицензировать колледжи, обучить персонал, обеспечить техническое оснащение). Открыть экзаменационные отделения МРЭО ГАИ в райцентрах, где организованы или будут организованы курсы подготовки водителей категорий С, D. Необходимо в полной мере использовать возможность целевой профессиональной подготовки кадров на бесплатной основе для обучающихся через центры занятости населения районов за счет средств предприятия, за счет средств областного бюджета.

Министр образования Новосибирской области Мария Жафярова сказала о том, что условия для подготовки обучающихся по профессии водителя транспортных средств категории С созданы в 13 государственных профессиональных образовательных учреждениях. В 2023 году по программам среднего профессионального образования завершили обучение 391 человек, получившие специальность водителя категории С, в 2024 году – 406 выпускников.

Переподготовка водителей на категорию D с категории С за счет средств областного бюджета проходит в регионе на базе двух профессиональных образовательных учреждений. За 2020-2024 годы подготовлен 231 водитель категории D, в том числе 105 человек – за счет областного бюджета, 126 человек – за счет средств физических и юридических лиц.

При этом в региональном банке вакансий по состоянию на 10 июня 2024 года работодателями заявлено 222 вакансии водителей автобусов с уровнем оплаты труда от 20,3 до 110 тысяч рублей. Министр труда и социального развития региона Елена Бахарева подчеркнула, что в Новосибирской области зарегистрировано 7,7 тысячи безработных граждан, а общее количество вакансий – 56 тысяч, в том числе 1221 вакансии водителя автомобиля.

Председатель комитета Законодательного Собрания по транспортной, промышленной и информационной политике Валерий Ильенко сказал о качестве профессиональной подготовки водителей: «Вчера на транспортном форуме обсуждали, что только 25% обучающихся с общего потока на категорию B сдают вождение и 70% – правила дорожного движения. Это было сказано сообществом транспортников».

Желающих получать профессию гораздо меньше, чем потребность в профессионалах на предприятиях и организациях. На практике, констатировал Валерий Ильенко, из десяти человек, которых организация пассажирского транспорта отправляет учиться и оплачивает им это обучение, работать остаются только трое.

На это обратил внимание и Председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив. Он отметил, что профессии нужно обучать со школьной скамьи: «Любовь к машине, к транспорту закладывается в школе. Потом уже поздно убеждать, стань трактористом. Нужно подумать, чтобы в школу вернуть старую советскую систему профессиональной подготовки. Надо четко понимать, что время поменялось, жизнь поменялась – сегодня руководители предприятий сами находят и сами учат тех, кого потом возьмут к себе на работу».

Губернатор Андрей Травников сделал акцент, что еще не во всех учреждениях профессионального образования на сельских территориях организована подготовка водителей категорий C и D. В качестве первого шага нужно добиться, чтобы во всех колледжах крупных населенных пунктов на сельских территориях можно было получить квалификацию водителя. Если проявят инициативу руководители муниципалитетов и директора школ, то на базе опорного колледжа можно будет продумать систему обучения школьников.

«Старую систему ДОСААФ мы с вами не вернем, чтобы в каждом районе был свой автодром. Но то, что прозвучало – на трехмиллионную, по сути область, получают профессию водителей единицы, – это катастрофа. Даже не в зарплате вопрос. В угольной отрасли сейчас предлагают 150-200 тысяч рублей водителю зарплату и не могут найти человека! То есть проблема глубже. Кадров нет. Старый закон о тунеядстве вернуть? Сделать, как было, сейчас нельзя. Значит, просьба к Министерству образования – поработать по школам, по ключевым хозяйствам, опорным пунктам – нужно организовать профессиональную подготовку школьников», – обратился к главе регионального Минобра Андрей Шимкив.

Председатель регионального парламента поручил на базе комитета Законодательного Собрания по транспортной, промышленной и информационной политике продолжить обсуждение вопроса, пригласить представителей исполнительной власти. С учетом мнений всех заинтересованных сторон должно быть уже к сентябрю проработано решение проблемы профессиональной подготовки водителей пассажирского транспорта и школьных автобусов.