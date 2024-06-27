Под Новосибирском дедушка вынес 7-месячного ребёнка из пожара, в котором погибли 4 человека

В Новосибирской области при пожаре погибли 4 человека.

В селе Убинское Новосибирской области мужчина вынес из пожара свою 14-летнюю дочь и 7-месячную внучку. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщил глава Убинского района Олек Конюк.

По данным Следственного комитета региона, выживших детей госпитализировали в больницу, а сам мужчина не пострадал. Конюк отметил, что с детьми всё хорошо.

Напомним, при пожаре погибли четверо — две женщины в возрасте 42 и 23 лет, а также двое детей 15 и 2 лет. Сиб.фм выяснил, что молодая девушка вместе своими маленькими детьми приехала в гости к родителям. Ночью произошло возгорание.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Дознаватели изъяли предметы и образцы веществ, по которым назначена судебная пожарно-техническая экспертиза для установления причины и источника возгорания. Предварительно, пожар мог случиться из-за проводки.