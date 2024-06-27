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общество проиcшествия

«Девушка поругалась с мужем»: появились подробности пожара под Новосибирском, в котором погибли 4 человека

Фото: СУ СКР по НСО, Прокуратура НСО

В Новосибирской области выжившего младенца при пожаре спас дедушка.

В селе Убинское Новосибирской области при пожаре в частном доме на улице Партизанская, 59, погибли 4 человека — две женщины в возрасте 42 и 23 лет, а также двое детей 15 и 2 лет. Двое выжили, среди которых 7-месячный ребенок и 14 летняя девочка — их вынес хозяин. Детей госпитализировали в больницу. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщил глава Убинского района Олег Конюк.

«С выжившими детьми всё хорошо», — отметил Конюк.

Фото «Девушка поругалась с мужем»: появились подробности пожара под Новосибирском, в котором погибли 4 человека 2

По его словам, 23-летняя девушка перед трагедией приехала в гости к своим родителям вместе с маленькими детьми — двухлетним и семимесячным. По словам главы района, она также живет в Убинском, но поругалась с мужем.

«Девушка поругалась с мужем своим и приехала к маме в гости», — отметил глава.

В сгоревшем доме жили её родители вместе со своими детьми — 14 и 15 лет. Старший ребёнок погиб, а девочка получила ожоги.

Напомним, следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Предварительно, по данным областной прокуратуры, причиной возгорания являлась неисправная проводка в доме. Следователи СК изъяли предметы и образцы веществ, по которым назначена судебная пожарно-техническая экспертиза для установления причины и источника возгорания.

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Дамир Трубников

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