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общество проиcшествия

Дети получили глубокие порезы, когда купались в водоеме на Юго-Западном в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске дети получили раны во время купания.

По данным пресс-службы МАСС, в новосибирском водоеме несколько детей получили глубокие порезы во время купания. Происшествия произошли на пляже «У моря Обского» и Юго-Западном котловане.

“Два ребенка получили порезы стопы, один ребёнок – глубокий порез бедра. Всем была оказана первая помощь. В последнем случае семилетнему ребенку понадобилась помощь врачей, и он был передан бригаде скорой помощи”, – рассказали спасатели.

Напомним, что появились подробности пожара под Новосибирском, в котором погибли 4 человека

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Валерия Митрохина
Журналист

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