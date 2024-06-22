Трагедия в Новосибирске: фанатики расправились над десятилетней девочкой

Инцидент произошел в селе Каменка Новосибирской области: мужчина и женщина сделали всё, чтобы девочка скончалась.

В Новосибирской области задержана семейная пара, мужчину и женщину подозревают в жестоком обращении и убийстве десятилетней девочки. В прокуратуре Новосибирской области рассказали, что взрослые присматривали за десятилетней школьницей с 14 по 17 июня.

Ребёнка взрослым доверила её мама, уехавшая на три дня в командировку. Женщина и не подозревала, чем обернётся данный эпизод.

Сообщается, что девочка попала в больницу, а через считанные часы скончалась. Тогда ее мама выдвинула версию для журналистов, что школьница съела на голодный желудок много конфет. Ей стало плохо и она умерла.

Но следователи и соседи в данную версию не поверили, правоохранители взялись за данный эпизод и выяснили, что девочка могла подвергаться физическому насилию со стороны взрослых, об этом говорят судмедэксперты и следы на теле. Тогда мама школьницы призналась, что с девочкой сидели двое...

Соседи не исключают принадлежность семейной пары к сектантам, по всей вероятности они планировали «изгнать дьявола из десятилетней девочки». Соседи также отметили, что школьница почти никогда не выходила из дома, их это всегда удивляло, ведь на улице хорошая погода, ребята гуляют, играют друг с другом, а десятилетняя школьница всё время проводит в четырёх стенах. Её мама на этот вопрос отвечала следующее: «Ей некогда, она убирается».

Следствию предстоит разобраться в этой запутанной истории и рассказать что же на самом деле происходило за закрытой дверью. Подозреваемые — мужчина и женщина в СИЗО.

Ранее журналист Сиб.ФМ посетил село Каменка и сделал репортаж с фотографией дома, где жила девочка. Успел и пообщаться с соседями.