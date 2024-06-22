Жительница Новосибирска рассказала о групповом изнасиловании беременной женщины на Кубовой

Жительница Новосибирска обратилась к общественности с просьбой предать огласке случай группового изнасилования беременной женщины, произошедший около двух лет назад на Кубовой.

По её словам, жёны преступников продолжают терроризировать жертву насилия гневными сообщениями, обвиняя её в оставлении их семей без средств к существованию. Об этом пишет телеграм-канал АСТ-54.

Вечером женщина возвращалась домой и зашла в подъезд, где находились трое мужчин. Ранее на них уже было подано заявление о попытке затащить её в автомобиль. Мужчины не дали ей пройти, схватили, закрыли рот рукой и забрали телефон, затем затащили её в техническое помещение. Там её заставили встать на колени и просить прощения за заявление, после чего начали избивать.

Затем последовало групповое изнасилование. Помимо этого, они прижигали ей кожу зажигалкой, в том числе на половых органах, и наносили порезы на коже. Пострадавшая находилась в этом помещении около пяти часов, где подвергалась неоднократному избиению и насилию. Во время насилия у неё открылось кровотечение, отошли воды и начались схватки.

После нанесённых травм она потеряла сознание. Преступники решили, что она умерла, и сбежали. Её обнаружил жилец дома, вызвал скорую помощь, которая доставила её в больницу. На 22 неделе беременности она родила девочку весом 510 граммов. Несмотря на усилия неонатологов, ребёнок умер через три часа и 28 минут после рождения.

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