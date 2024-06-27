В Новосибирской области в результате пожара погибло 4 человека

Двое взрослых и двое детей погибли во время пожара.

По данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, сегодня в ночь с 26 на 27 июня 2024 года произошло возгорание в жилом доме №59 по улице Партизанская в селе Убинское.

В результате при пожаре погибли две женщины в возрасте 42-х и 23-х лет, а также двое детей 15-ти и 2-х лет.

Уточняется, что причиной возгорания являлась неисправная проводка в доме.

Сейчас Куйбышевским МСО СУ СК России по региону возбуждено уголовное дело по статье “причинение смерти по неосторожности двум или более лицам”.

Напомним, что в Новосибирске второй пострадавший на пожаре в городе Обь умер в реанимации