В Новосибирске ищут без вести пропавшего 35-летнего мужчину в кепке и с татуировками

Волонтеры Новосибирска разыскивают пропавшего мужчину.

В социальной сети “ВКонтакте” в группе “ЛизаАлерт” волонтеры опубликовали объявление о пропаже 35-летнего Константина Богомолова.

Приметы Константина: рост 180 сантиметров, нормальное телосложение, волосы темно-русые, глаза карие.

Одежда мужчины: черная куртка, черные штаны, черные кроссовки, черная кепка.

Особые приметы пропавшего: татуировки.

Если у вас есть информация о местонахождении Константина Богомолова, сообщите об этом по телефону ПСО 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.

Напомним, что в Новосибирске пропала 24-летняя девушка с татуировками и в розовых штанах