В Новосибирске пропала 24-летняя девушка с татуировками и в розовых штанах

Местонахождение девушки неизвестно с 23 июня.

В Кировском районе Новосибирска пропала 24-летняя Юлия Сизоненко. Об этом сообщили волонтеры «ЛизаАлерт».

Девушка пропала 23 июня. Ее местонахождение неизвестно.

В момент исчезновения Юлия была одета в белую майку, розовые штаны и белые кроссовки. У нее есть татуировки.

Рост Юлии 170 см. Девушка нормального телосложения. У нее темно-русые волосы, карие глаза.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске скончался известный ученый и участник КВН Терентьев.