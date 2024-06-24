В Новосибирске скончался известный ученый и участник КВН Терентьев

Известный участник КВН из Новосибирского госуниверситета (НГУ) Юрий Терентьев ушел из жизни. Об этом сообщает издание "Академ.инфо".

Терентьев окончил Механико-математический факультет НГУ в 1983 году и в 2008 году защитил кандидатскую диссертацию по теме позиционирования торговой марки. После получения образования он начал работать в рекламном бизнесе, затем перешел на преподавательскую деятельность.

В последние годы он занимал должность доцента кафедры в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна.

Терентьев также был известен как яркий участник КВН и чемпион высшей лиги с командой НГУ. Его коллеги отмечали его самоорганизованность и системный подход ко всем начинаниям.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Бастрыкин поручил возбудить дело после отказа Минздрава в закупке лекарства тяжелобольной девушке из Новосибирска.