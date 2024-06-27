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общество

В Новосибирской области подрядчика оштрафовали на 7,4 млн за срыв строительства котельной

Фото: Сиб.фм

На 7,4 миллиона рублей оштрафовали подрядчика из Бердска за срыв строительства котельной.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, ООО «КапСтройГрупп» не исполнило обязательства по трем этапам строительства котельной «Восточная» в установленный контрактом срок.

Известно, что контракт на сумму 1,5 миллиардов рублей был заключен между подрядной организацией и муниципальным унитарным предприятием «Комбинат бытовых услуг» в мае прошлого года.

В результате прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении подрядчика, также постановлением мирового судьи компания была оштрафована на сумму более 7,4 миллионов рублей.

Напомним, что СК возбудил уголовное дело о гибели при пожаре четырех человек в Новосибирской области

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Валерия Митрохина
Журналист

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