В Новосибирской области подрядчика оштрафовали на 7,4 млн за срыв строительства котельной

На 7,4 миллиона рублей оштрафовали подрядчика из Бердска за срыв строительства котельной.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, ООО «КапСтройГрупп» не исполнило обязательства по трем этапам строительства котельной «Восточная» в установленный контрактом срок.

Известно, что контракт на сумму 1,5 миллиардов рублей был заключен между подрядной организацией и муниципальным унитарным предприятием «Комбинат бытовых услуг» в мае прошлого года.

В результате прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении подрядчика, также постановлением мирового судьи компания была оштрафована на сумму более 7,4 миллионов рублей.

Напомним, что СК возбудил уголовное дело о гибели при пожаре четырех человек в Новосибирской области