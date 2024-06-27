Кадыров сообщил о кровной мести по отношению к семьям террористов

Рамзан Кадыров допустил кровную месть по отношению к семьям всех террористов.

В своем официальном Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о возможности кровной мести в отношении семей террористов в связи со страшным терактом в Дагестане.

По его словам, сейчас в случае любых подозрений на терроризм, необходимо наказывать весь род террористов — они должны понимать, что несут полную ответственность за это. И если отец, проживающий в республике, не справляется со своими детьми, то он должен сообщить об этом властям, и лишь тогда его род не будет нести ответственности.

“Я также призвал каждого чеченца проявлять особую бдительность по отношению к своим ближайшим родственникам, чтобы уберечь их от пагубного влияния террористической идеологии”, — написал глава Чеченской Республики.

Кадыров также отметил, что любое посягательство на жизнь человека чревато кровной местью.

Напомним, что вечером, 23 июня, в крупных городах Дагестана, Махачкале и Дербенте, были совершены вооруженные нападения на православные храмы, синагогу и пост ДПС. В результате которого погибли 15 сотрудников силовых ведомств, еще 17 получили ранения, в том числе погиб и 66-летний отец Николай из храма в Дербенте и охранник из церкви в Махачкале.