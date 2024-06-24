Теракт в Дагестане. Все что известно.

В Дагестане произошло нападение в крупнейших городах.

Вчера вечером, 23 июня, в крупных городах Дагестана, Махачкале и Дербенте, были совершены вооруженные нападения на православные храмы, синагогу и пост ДПС.

Неизвестные открыли огонь, в результате которого погибли 15 сотрудников силовых ведомств, еще 17 получили ранения, в том числе погиб и 66-летний отец Николай из храма в Дербенте и охранник из церкви в Махачкале. Об этом сообщил глава Республики Дагестана Сергей Алимович Меликов.

По данным Telegram-канала Baza, пятеро террористов были уничтожены: трое в Махачкале и двое в Дербенте.

Известно, что двое из них — это сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова и еще один — его племянник.

После происшествия Магомед Омаров был доставлен в отдел МВД и был исключен из «Единой России».

Сейчас местные власти и силовые структуры продолжают работу по выявлению и нейтрализации оставшихся членов террористической группы и их пособников. В результате этих событий в республике введен режим контртеррористической операции, в соседних Ингушетии и Кабардино-Балкарии усилены меры безопасности.

Также известно, что 24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура.

Напомним, что 22 марта 2024 года было совершено вооруженное нападение на подмосковный торговый центр «Крокус Сити Холл»