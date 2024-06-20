Мать умершей под Новосибирском 9-летней девочки оставила соседям на время командировки

Обвиняемые в убийстве десятилетней девочки в Новосибирской области являются членами секты. Об этом заявил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, мать погибшей девочки работает начальником отдела в страховой компании. Она оставила свою дочь под присмотром соседей во время командировки.

Источник сообщает, что обвиняемые не соблюдали правила, не заполняли необходимые документы и постоянно жаловались на различные вопросы.

По данным Следственного комитета, обвиняемые подвергали девочку пыткам, морили ее голодом. Они вызвали скорую помощь только после того, как ребёнок потерял сознание в один из дней.

Семья, где росла девочка, получила положительную характеристику. Источник отметил, что мать уделяла много внимания детям и следила за их успехами в учёбе.

Ранее мы писали, что обвиняемых в смерти ребенка отправили в СИЗО.