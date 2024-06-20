Появились кадры с места, где зверски убили 12-летнюю девочку в Кемеровской области

Следственный комитет опубликовал видеозапись с места преступления.

Пресс-служба следственного комитета Российской Федерации по Кузбассу опубликовала кадры, где было обнаружено тело 12-летней девочки, над которой надругался бывший участник специальной военной операции.

По описанию СК, рядом с колодцем была обнаружена белая футболка со следами крови погибшей. Именно в ней последний раз видели девочку.

Также уточняется, что сам колодец сверху был закрыт люком и досками.

Напомним, что подозреваемый 49-летний житель деревни Малый Корчуган напал на девочку на улице, привязал к дереву, раздел и попытался себя удовлетворить, но у него не получилось и он задушил ребёнка штанами.